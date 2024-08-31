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Плохо прятались: беспилотники нашли в Челябинской области нелегальных мигрантов

Плохо прятались: беспилотники нашли в Челябинской области нелегальных мигрантов

Силовики вышли в рейд с современной техникой.Мигрантов искали в теплицах и на строительном объекте Красноармейского района Челябинской области.

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