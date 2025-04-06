Бойцы Ивановского соединения ВДВ проводят финальные тренировки и получают напутственные слова от полкового священника перед выполнением очередной боевой задачи

В ходе штурмовых действий десантники Ивановского соединения ВДВ активно используют мототранспорт, врываясь на позиции противника или доставляя на передовую боеприпасы, продукты, медикаменты или эвакуируя раненых.
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