В регионе пройдет ряд мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства БАМа

Вице-премьер правительства Забайкальского края Виктория Бессонова сообщила, что культурные учреждения региона активно готовятся к празднованию 50-летнего юбилея с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии