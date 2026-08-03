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Жизнь на освобожденных территориях 3 августа (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 3 августа (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Сыны Отечества» 10:40 В Херсонской области подвели итоги работы Росреестра и Роскадастра за первое полугодие Управление Росреестра по Херсонской области и Роскадастр отчитались о работе за первое полугодие 2026 года.

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