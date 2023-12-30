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"Газета.Ru" представляет самые яркие фотографии уходящего года

"Газета.Ru" представляет самые яркие фотографии уходящего года

Уходящий год был наполнен событиями: продолжение специальной военной операции на Украине, мощные землетрясения в Турции и Сирии, боевые действия в Нагорном Карабахе, вооруженный конфликт ХАМАСа и Израиля, протесты в разных частях света и даже рождение детеныша панды в Московском зоопарке.

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