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Глушаков о Зидане: «Мне нравилось, как он играл, хотелось повторять его финты, но получалось только также потеть»

Хавбек СКА Денис Глушаков рассказал о том, кто его любимый спортсмен. «Мой любимый спортсмен – Зинедин Зидан.

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