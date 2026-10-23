Турнир имени Заслуженного тренера России Марка Мельцера проходил с 14 по 18 октября в Москве. Участие в нем приняли более 1800 кикбоксеров из 55 регионов страны, которые выявили сильнейших в 6 дисциплинах: фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг, сольные композиции.