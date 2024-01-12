Мужчине с псевдокистой провели сложнейшую операцию в Алматы

Ведущие хирурги Алматы прооперировали мужчину с огромной псевдокистой поджелудочной железы и напряженным асцитом анатомически и физиологически функциональным способом, соединив полость кисты с желудком, передает inAlmaty.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии