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Лион (ATP). Первый круг. Карацев сыграет с Маннарино

Аслан Карацев сыграет с Адрианом Маннарино в первом круге в Лионе. Сетка турнира здесь. Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Лион, Франция 15 – 21 мая 2022 ATP 250 Призовой фонд – 534 555 евро Открытые корты, грунт Первый круг Франсиско Серундоло (Аргентина)  Джеймс Дакворт (Австралия) Дата проведения 15 мая, 13.

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