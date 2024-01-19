В американском штате отказались исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз Суд штата Вашингтон не стал исключать экс-президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на будущих выборах.
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