Молекулы, имеющие решающее значение для жизни, образовались в воде на карликовой планете Церера

Происхождение органики на крупнейшем теле пояса астероидов Церере теперь стало немного понятнее. Церера – единственная карликовая планета во внутренней части Солнечной системы, которую в прошлом десятилетии посетил космический аппарат Dawn.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии