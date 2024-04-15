На Алтае задержали наркокурьера, расфасовывавшего "синтетику" очень красивой ложечкой

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу В Алтайском крае задержали наркокурьера, который готовился сбыть почти 300 граммов синтетического наркотика, сообщает региональное МВД.
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