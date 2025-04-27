В Российском деловом центре Афганистана обсудили участие бизнесменов в KazanForum

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © «Татар-информ» В Кабуле на площадке Российского делового центра Афганистана прошла встреча руководителя центра с уполномоченным при Верховном лидере Афганистана по защите прав бизнесменов Маулави Абдулхади Нурзаем.
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