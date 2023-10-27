В Швеции запустили специальную туррекламу, чтобы ее не путали со Швейцарией

Шведская маркетинговая компания Visit Sweden, которая занимается повышением привлекательности туризма в стране на международном уровне, утверждает, что в мире десятки тысяч людей путают Швецию и Швейцарию.
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