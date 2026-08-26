РСА назвал топ-10 регионов с максимальными судебными издержками по ОСАГО

По данным рэнкинга Российского Союза Автостраховщиков (РСА), максимальная доля судебных издержек по ОСАГО за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года зафиксирована в Новосибирской области: в этом регионе на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 3,49 рубля штрафов, пеней и неустоек.