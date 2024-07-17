В Шотландии массово выбросило дельфинов на берег – более 70 погибло

Спасатели застали душераздирающую сцену на пляже острова Сандей. Десятки гринд (Globicephala melas) погибли после массового выброса на берега архипелага Оркнейские острова в Шотландии, делится the Guardian.
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