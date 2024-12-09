Экс-глава Феодосии получил восемь лет колонии за коррупцию

Бывший глава администрации города Феодосии Андрей Лебедев приговорен к восьми годам колонии строгого режима за серию должностных и коррупционных преступлений, сообщило 9 декабря СУ СК России по Крыму и Севастополю в своем Telegram-канале.
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