Александр Шлеменко 12 июля проведет бой в Омске

«12 июля омичам стоит ждать возвращения состязаний промоушена Shlemenko Fighting Championship. 11-й турнир состоится на «G-Drive – Арене», и в главном бою планирует участвовать сам Александр Шлеменко», – сообщила пресс-служба Минспорта Омской области.
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