Победителей и призеров конкурсов профмастерства наградили в Наро-Фоминске

Итоги уходящего 2024 года в сфере образования подвели в центральном доме культуры «Звезда». Здесь по традиции чествовали победителей и призеров муниципальных этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют».
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