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Царьград

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ВЦИОМ выявил препятствия для карьерного роста музыкантов в России

ВЦИОМ выявил препятствия для карьерного роста музыкантов в России

Опрос ВЦИОМ показывает, что большинство русских сомневаются в возможности заработка музыкантов только музыкой.

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