Иркутск Сегодня

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Аварийное отключение света произошло в Октябрьском районе Иркутска 7 июня

Аварийное отключение света произошло в Октябрьском районе Иркутска 7 июня

В первом часу дня 7 июня в Иркутске аварийно отключился свет в Октябрьском районе. Под отключение попали улицы Волжская, 6-я Советская, Лыткина, Сибирская, Байкальская, Донская, Коммунистическая, Цимлянская, бульвар Постышева и переулок Пограничный.

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