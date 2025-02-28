В Бахрейне стартовал третий день предсезонных тестов «Формулы-1». Онлайн

В Бахрейне проходит финальный день предсезонных тестов «Ф-1» Следить за событиями сессии можно на странице нашего онлайна: Решающий день тестов «Ф-1»: Хэмилтон, Ферстаппен и Норрис на трассе – кто из топов впечатлит?.
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