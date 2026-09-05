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Царьград

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История повторяется: ФСБ рассекретила документы о завербованных детях-диверсантах в годы войны

История повторяется: ФСБ рассекретила документы о завербованных детях-диверсантах в годы войны

Как нацисты вербовали советских подростков в годы ВОВ.Управление НКВД по Ленинградской области в 1941–1942 годах фиксировало случаи использования несовершеннолетних немецкими разведывательными структурами.

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