История повторяется: ФСБ рассекретила документы о завербованных детях-диверсантах в годы войны

Как нацисты вербовали советских подростков в годы ВОВ.Управление НКВД по Ленинградской области в 1941–1942 годах фиксировало случаи использования несовершеннолетних немецкими разведывательными структурами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- ВД Минпромторг: у 80...
- В России готовят ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым