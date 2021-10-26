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Российские военные базы рядом с афганской границей переоснащают на современные системы связи

Российские военные базы рядом с афганской границей переоснащают на современные системы связи

Происходящие события в Афганистане и приход к власти талибов* (движение запрещено в России как террористическое) заставило Минобороны всерьез взяться за перевооружение и переоснащение российских военных баз, расположенных рядом с афганской границей.

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