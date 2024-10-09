Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Николаевич
    Больной человек нашкрябал. И ведь много таких«Я ел только живы...
  • Leonid PlиGin
    Если святой испытывает к кому-то ненависть, то он уже не святой. Если человека что-то бесит, то значит в нём поселили...Иоанн Кронштадтск...
  • Ингерман Ланская
    УЖОЗ!!!!Эрвин Блюменфельд...

Вещество из виноградной кожуры поможет бороться с повышенной тревожностью при хроническом стрессе

Вещество из виноградной кожуры поможет бороться с повышенной тревожностью при хроническом стрессе

Биологи выяснили, что ресвератрол — природное соединение, содержащееся в кожуре винограда и других плодов, — помогает восстановить нарушенные из-за стресса молекулярные связи между мозгом и печенью и избежать повышенной тревожности у крыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх