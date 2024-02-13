Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

ЮВ

Юрий Во

Вот этот тезис ; "... бизнес элита должна работать в первую очередь в интересах государства. Сначала интересы России, а затем личные" - это лозунг эпохи социализма. Поменяйте слова "бизнес элита" на "руководители хозрасчетных предприятий", которые существовали в СССР, и имеете полное соответствие тезиса. Но у нас уже более 30 лет капитализм. А при капитализме применять социалистические лозунги - моветон. Пр капитализме бизнес имеет обязательства перед государством, четко прописанные Законом. И там нет " в первую очередь интересы государства". Бизнес должен вовремя и в полном объеме платить налоги и ВСЁ !!! А социальная ответственность бизнеса должна выражаться исключительно в том, что бизнес не должен наносить ущерб обществу и государству, как материально, так и морально. Если, при этом, бизнес ставит на первое место именно свою прибыль, не нанося ущерб государству, то государство не должно иметь претензии бизнесу. Иначе - государство нарушает свои Законы.