Вчера 10K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Свердловский суд арестовал активы компании ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат), а Генпрокуратура подала иск об изъятии крупнейшего в стране предприятия по производству ферросплавов в пользу государства.
Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству
Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Дай Бог здоровья русскому царю, За справедливую борьбу. Пусть суд осудит тех, кто крал, Кто чести, совести не знал. Пусть у позорного столба Воров запишут имена. Чтоб неповадно было впредь Добро народное переть. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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17 час.
ЮВ
Юрий Во
Вот этот тезис ; "... бизнес элита должна работать в первую очередь в интересах государства. Сначала интересы России, а затем личные" - это лозунг эпохи социализма. Поменяйте слова "бизнес элита" на "руководители хозрасчетных предприятий", которые существовали в СССР, и имеете полное соответствие тезиса. Но у нас уже более 30 лет капитализм. А при капитализме применять социалистические лозунги - моветон. Пр капитализме бизнес имеет обязательства перед государством, четко прописанные Законом. И там нет " в первую очередь интересы государства". Бизнес должен вовремя и в полном объеме платить налоги и ВСЁ !!! А социальная ответственность бизнеса должна выражаться исключительно в том, что бизнес не должен наносить ущерб обществу и государству, как материально, так и морально. Если, при этом, бизнес ставит на первое место именно свою прибыль, не нанося ущерб государству, то государство не должно иметь претензии бизнесу. Иначе - государство нарушает свои Законы.
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16 час.
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