Игрок "Вегаса" Коттер получил штраф до конца игры за атаку в голову Кузнецова

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" Пол Коттер получил матч-штраф за неправильную атаку российского форварда Евгения Кузнецова в игре регулярного чемпионата против "Вашингтон Кэпиталз".
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