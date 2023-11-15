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Игрок "Вегаса" Коттер получил штраф до конца игры за атаку в голову Кузнецова

Игрок "Вегаса" Коттер получил штраф до конца игры за атаку в голову Кузнецова

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" Пол Коттер получил матч-штраф за неправильную атаку российского форварда Евгения Кузнецова в игре регулярного чемпионата против "Вашингтон Кэпиталз".

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