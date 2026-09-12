Раскол среди законодателей США: демократы выступили против законопроекта Грэма*

Многие представители Демократической партии США не в восторге от части совместных законодательных инициатив своих однопартийцев и членов Республиканской партии США.
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