Таролог Балуха назвала знак, которому необходимо экономить в канун Нового года

Эксперт советует не тратить лишнее во время подготовки к празднику. 123RF/legion-media.ruНаступившая шестидневная рабочая неделя не будет легкой, но не пробуйте бежать от трудностей — где-то рядом есть пути обхода препятствий.
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