Госдума ускоряет принятие закона против интернет-мошенничества к концу марта

Госдума до конца марта рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Предложение, внесённое правительством РФ, включает создание системы с записями голосов мошенников и запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов.