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Восемь петербуржцев удостоились награды за задержание преступника

Восемь петербуржцев удостоились награды за задержание преступника

Нападение с ножом на женщину в Невском районе Петербурга имело для мужчины плачевный финал. Восемь храбрых жителей Северной столицы, ставшие случайными очевидцами происходящего, помогли пострадавшей и задержали злоумышленника.

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