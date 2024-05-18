Восемь петербуржцев удостоились награды за задержание преступника

Нападение с ножом на женщину в Невском районе Петербурга имело для мужчины плачевный финал. Восемь храбрых жителей Северной столицы, ставшие случайными очевидцами происходящего, помогли пострадавшей и задержали злоумышленника.
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