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Мобилизация на выборы началась с Дальнего Востока: кто первым пришел на избирательные участки

Мобилизация на выборы началась с Дальнего Востока: кто первым пришел на избирательные участки

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября, ФедералПресс. Первыми в России на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали жители Чукотки, Камчатки и Сахалинской области – из-за разницы часовых поясов округ традиционно открывает избирательные участки раньше всех регионов страны.

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