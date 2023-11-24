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Генменеджер «Авангарда» об обмене Шулака: «Непростое решение. Вынуждены были его принять из-за лимита на легионеров. По самоотдаче к Либору никаких претензий»

Взамен «Авангард» получит денежную компенсацию. «Непростое решение, но мы вынуждены были его принять из-за лимита на количество легионеров в команде.

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