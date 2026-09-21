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Прокурор потребовал 21 год колонии для жительницы Балея

Прокурор потребовал 21 год колонии для жительницы Балея

Гособвинение запросило 21 год лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на год для 28-летней Раисы Ташлыковой из Балея.

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