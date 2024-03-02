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Десять тысяч мигрантов из-за одной старушки. Суд жалеет - пенсионерка наглеет

Царьград © ZAMIR USMANOV/ GLOBAL LOOK PRESS Женщина из Обнинска зарегистрировала в двух своих квартирах почти 11 тысяч мигрантов.

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Комментарии
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А Кудасов
За такое должно саму бабку выписать. А паспортистов и их руководителей до самого верха привлечь к уголовной.
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2 час.
НС
Николай Савинов
Странно всё это и суд странный. А когда русские начинают прописываться,тут же начинает работать,закон о квадратных метрах. Прикормили и паспортистку и суд.
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2 час.
Ваша Светлость
Квартиры, как средство совершения преступлений, конфисковать, а старую тварь удавить.
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2 час.

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