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"Этажи": средний возраст ипотечного заемщика снизился до 38 лет за три года

"Этажи": средний возраст ипотечного заемщика снизился до 38 лет за три года

Средний возраст ипотечного заемщика в России за три года снизился с 40 до 38 лет. Одновременно растет доля молодых покупателей жилья: если в 2023 году на россиян в возрасте 20–29 лет приходилось 14% ипотечных сделок, то в 2026-м — уже 22%.

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