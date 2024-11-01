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Названо самое длинное слово в немецком языке

Словарь немецкого языка Duden опубликовал на своем сайте список самых длинных слов в языке. Самое длинное слово в языке — Grundstückverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, в нем 67 букв.

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