Названо самое длинное слово в немецком языке

Словарь немецкого языка Duden опубликовал на своем сайте список самых длинных слов в языке. Самое длинное слово в языке — Grundstückverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, в нем 67 букв.
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