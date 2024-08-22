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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый тизер-трейлер стратегии Tempest Rising освещает PvP геймплей Saber Interactive и 3D Realms ...

Новый тизер-трейлер стратегии Tempest Rising освещает PvP геймплей Saber Interactive и 3D Realms ...

Новый тизер-трейлер стратегии Tempest Rising освещает PvP геймплейSaber Interactive и 3D Realms Entertainment впервые показали интенсивный многопользовательский режим PvP для Tempest Rising во время Find Your Next Game Showcase на Gamescom.

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