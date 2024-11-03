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Протоиерей рассказал о сотнях жертвоприношений в украинских нацбатах

Протоиерей рассказал о сотнях жертвоприношений в украинских нацбатах

Служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев сообщил РИА Новости о сотнях зафиксированных человеческих жертвоприношений, практиковавшихся в «Азове»*, «Айдаре»* и других украинских нацбатальонах.

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