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Лантратова ответила на высказывания о неравном обмене военнопленных

Лантратова ответила на высказывания о неравном обмене военнопленных

Михаил Воскресенский/РИА Новости Лантратова: Россия и Украина обмениваются равным числом военнопленных Борислав Агаджанов В ходе российско-украинских обменов стороны передают друг другу равное количество военнопленных.

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