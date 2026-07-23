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"Ходит Алла Борисовна вполне бодро". Божена Рынска рассказала о встрече с Аллой Пугачёвой в Юрмале

"Ходит Алла Борисовна вполне бодро". Божена Рынска рассказала о встрече с Аллой Пугачёвой в Юрмале

Журналистка Божена Рынска рассказала о встрече своих друзей с Аллой Пугачёвой в Юрмале, отметив, что 77-летняя певица "ходит вполне бодро".

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