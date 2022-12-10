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Пирс Морган: «Месси должен был получить вторую желтую, а затем и красную карточку»

Пирс Морган: «Месси должен был получить вторую желтую, а затем и красную карточку»

Месси должны были удалить в матче Аргентины и Нидерландов. Такое мнение выразил журналист Пирс Морган, взявший резонансное интервью у Криштиану Роналду минувшей осенью.

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