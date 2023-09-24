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Глава «Зенита» Медведев о Дзюбе, не пожавшем руку Семаку: «Он был уставший, никого не видел»

Глава «Зенита» Медведев о Дзюбе, не пожавшем руку Семаку: «Он был уставший, никого не видел»

После матча «Зенита» и «Локомотива» весной этого года Дзюба не пожал руку Семаку. «Конечно, я рад предстоящей встрече с Дзюбой.

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