Опасный совет: сын принца Уильяма заявил, что знает, как Британии выиграть чемпионат Европы

Старший сын короля воспитал в семье двух заядлых футбольных фанатов. Принц Уильям передал любовь к футболу сыновьям LEGION-MEDIAНа днях принц Уильям посетил с неожиданным, необъявленным заранее визитом St George’s Park в Стаффордшире, где находится тренировочная база британской сборной по футболу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии