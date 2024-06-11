Опасный совет: сын принца Уильяма заявил, что знает, как Британии выиграть чемпионат Европы

Старший сын короля воспитал в семье двух заядлых футбольных фанатов. Принц Уильям передал любовь к футболу сыновьям LEGION-MEDIAНа днях принц Уильям посетил с неожиданным, необъявленным заранее визитом St George’s Park в Стаффордшире, где находится тренировочная база британской сборной по футболу.