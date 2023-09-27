Врач Козлова назвала способы защиты от осенних вирусных заболеваний

Медик Ольга Козлова рассказала, как можно защититься от осенних вирусных заболеваний. По ее словам, полностью избежать заражения невозможно, но соблюдение гигиены и других профилактических мер снизит риски.
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