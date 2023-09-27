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Врач Козлова назвала способы защиты от осенних вирусных заболеваний

Врач Козлова назвала способы защиты от осенних вирусных заболеваний

Медик Ольга Козлова рассказала, как можно защититься от осенних вирусных заболеваний. По ее словам, полностью избежать заражения невозможно, но соблюдение гигиены и других профилактических мер снизит риски.

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