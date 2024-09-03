Украинец оскорбил обыгравшего его россиянина на Паралимпиаде

Россиянин установил паралимпийский рекорд.фото: olympics.com--> Бронзовый призёр Паралимпиады-2024 в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко обозвал «недоразумением» российского чемпиона Евгения Торсунова.
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