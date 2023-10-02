CL: в США снова арестовали изнасиловавшую 12-летнего ученика преподавательницу

Американскую учительницу, получившую в 2021 году приговор за изнасилование 12-летнего ученика и сексуальные контакты с ним в последующие несколько лет, повторно арестовали за давление на свидетеля, сообщает Covington Leader.
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