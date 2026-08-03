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FiNE NEWS

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«Челси» оштрафован на £10 млн за нарушения в период владения Абрамовичем

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о наложении штрафа в размере 10 миллионов фунтов стерлингов на футбольный клуб «Челси» за многочисленные нарушения правил, выявленные в период с 2009 по 2022 год, когда клубом владел Роман Абрамович.

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