«Челси» оштрафован на £10 млн за нарушения в период владения Абрамовичем

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о наложении штрафа в размере 10 миллионов фунтов стерлингов на футбольный клуб «Челси» за многочисленные нарушения правил, выявленные в период с 2009 по 2022 год, когда клубом владел Роман Абрамович.