Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей

Москва, 30 января /Синьхуа/ -- Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей, сообщили в четверг в Министерстве обороны РФ.