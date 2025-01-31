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Китай

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей

Москва, 30 января /Синьхуа/ -- Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей, сообщили в четверг в Министерстве обороны РФ.

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