Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Александр Долин
    прогнила  система судейсва  пора  вводить  туда  участников сво обучать  и  просто  ставить  на  место  судей  и  сра...Суд не стал арест...
  • Виктор Гайдуков
    Это, наверное, ложь, но если эго все-таки не ложь, то значит, что в России судьи так уважаемые нашим президентом, воо...Суд не стал арест...
  • Иван Ураганов
    Дно пробито,сажать будут только русских!Суд не стал арест...

Суд в Самаре на 25 лет осудил таджика, убившего местную женщину, чтобы завладеть её машиной

Суд в Самаре на 25 лет осудил таджика, убившего местную женщину, чтобы завладеть её машиной

Новый россиянин из Таджикистана Амирхамза Гиёсджонзода (получивший паспорт РФ по программе переселения соотечественников) нашел объявление о продаже автомобиля «Тойота ЛендКрузер 200», встретился с автовладелицей Екатериной Карась, напал на нее, зарезал, после чего осторожно скрылся с места преступления за рулем внедорожника.

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